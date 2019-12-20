Москва, 20 декабря 2019, 23:21 — REGNUM До 31 декабря будет подписан пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на замглавы правительства России Дмитрия Козака.
По его словам, Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газовым вопросам.
«Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет», — заявил Козак.
Предполагаемые объёмы транзита российского газа через Украину Дмитрий Козак уточнять не стал.
«Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — отметил замглавы правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря представитель «Газпрома» сообщил журналистам о подписании протокола договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных претензий.
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