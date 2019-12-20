Москва, , 23:09 — REGNUM Компаним «Ланит» (победитель двух конкурсов из трёх) и «Софтлайн проекты» выиграны государственные конкурсы на централизованную поставку офисного программного обеспечения (ПО) для федеральных органов исполнительной власти. Первоначально сумма всех контрактов составляла 757,1 млн рублей, но в процессе проведения конкурсов сократилась до 740,5 млн.

Согласно условиям конкурса, предлагаемые соискателями программные продукты должны содержаться в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, иметь пользовательский интерфейс на русском языке. Сам офисный пакет должен включать текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, файловый менеджер, органайзер, средство просмотра, почтовое и коммуникационное ПО.

Несмотря на то, что основным признаком программного обеспечения является его отечественный разработчик, программные продукты должны быть полностью адаптированы и управляться операционной системой Microsoft Windows.

Теперь отечественным ПО будут пользоваться более 200 тыс. сотрудников в 45 федеральных органах исполнительной власти.

Закупка осуществлялась в связи с постановлением правительства РФ от 08.06.2018 №658 «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности».

Электронный аукцион на офисное программное обеспечение для федеральных органов исполнительной власти уже проводился в середине ноября, но был отменен предписанием ФАС в связи с подачей в Службу одиннадцати жалоб от шести компаний. Например, продукт ООО «Алми Партнер» AlterOffice был исключён из реестра отечественного программного обеспечения за три дня до объявления тендера.

О нынешних победителях аукциона известно следующее.

В 2017 году ООО «Ланит» заняло третье место в рейтинге крупнейших IT-компаний по версии TAdviser после Ростеха и «Национальной компьютерной корпорации». В 2018 году «Ланит» подало иск к Центробанку в связи с отказом от заключения с ней договора, который должен был возникнуть вследствие выигранного «Ланит» конкурса 2014 года на разработку Перспективной платежной системы (ППС) для Банка России. Компания «Ланит» также побеждала в конкурсе Минкомсвязи на централизованную поставку отечественного антивирусного ПО для 41 федерального органа исполнительной власти.

«Софтлайн проекты» является крупнейшим IT-холдингом, поставляющим свои продукты клиентам не только на территории России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. В 2019 году компания подписала соглашение о намерениях с Государственной транспортной лизинговой компанией для совместной работы в рамках ряда национальных проектов, в том числе «Цифровая экономика» и «Безопасные и качественные дороги».

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