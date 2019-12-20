Таранто, , 22:39 — REGNUM Комиссары правительства Италии и руководители компании Arcelor Mittal в пятницу, 20 декабря, достигли предварительной договоренности о продолжении работы завода в Таранто.

Решено, что переговорный процесс будет продолжаться до 31 января 2020 года, за это время стороны должны найти взаимоприемлемые условия, не предполагающие закрытия крупнейшего металлургического предприятия Италии.

Как сообщалось ранее, Arcelor Mittal, ссылаясь на конъюнктуру рынка, предполагал сокращать число сотрудников и объем производства, речь шла и о полном закрытии завода. Профсоюзы и правительство Италии настаивали на полном соблюдении компании договоренностей, заключенных при покупке предприятия — прежде всего в части продолжения работы завода и сохранении численности его сотрудников.

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