Лондон, , 22:38 — REGNUM Мировые цены на нефть просели в течение дня торгов, однако фиксируют недельный рост третью неделю подряд, 20 декабря передает агентство Reuters.

Февральские фьючерсы Brent к завершению торгов находятся чуть выше $66 за баррель, за день марка просела примерно на 0,7%. Рост «мирового эталона» за неделю составил 1%.

Февральские фьючерсы WTI к настоящему моменту подешевели на 76 центов (1,24%), до $60,42 за баррель. За неделю марка выросла примерно на 0,5%.

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