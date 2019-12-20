Курган, 20 декабря 2019, 22:35 — REGNUM В Курганской области до сих пор не установлен тариф на сбор, вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
Напомним, «мусорная реформа» в Зауралье стартует с 1 января 2020 года. Население встревожено будущей стоимостью коммунальной услуги за сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов.
Вопрос вынесут на обсуждение в период с 28 по 30 декабря 2019 года, сообщает директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.
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