Курган, , 22:35 — REGNUM В Курганской области до сих пор не установлен тариф на сбор, вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, «мусорная реформа» в Зауралье стартует с 1 января 2020 года. Население встревожено будущей стоимостью коммунальной услуги за сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов.

Вопрос вынесут на обсуждение в период с 28 по 30 декабря 2019 года, сообщает директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.

«Причина в том, что региональный оператор обратился с соответствующим заявлением только 13 декабря. Сегодня устанавливаются тарифы для 11 полигонов твёрдых коммунальных отходов и мусоросортировки», — пояснила столь длительную задержку с установлением тарифа Ирина Гагарина.

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