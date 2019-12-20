Москва, , 21:46 — REGNUM Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзитных поставок российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины, сообщает 20 декабря газета «Известия» со ссылкой на представителя Газпрома.

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует издание заявление сотрудника госкорпорации «Газпром».

Напомним, ранее 20 декабря ряд СМИ сообщил о продолжении переговоров о транзите газа через Украину с участием главы компании «Газпром» Алексея Миллера.

Кроме того, 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сделал заявление о достижении Россией, Украиной и Евросоюзом принципиального соглашения по вопросам транзита российского газа через Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, срок действующего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года.

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