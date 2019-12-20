Лондон, , 21:37 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходя торговой сессии 20 декабря, нефть Brent снова опустилась ниже $66 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 60 центов (0,90%), до $65,94 за баррель. Дневной диапазон Brent составил $65,75 — $66,70 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI подешевели на 95 центов (1,55%), до 60,23 за баррель. Диапазон сессии для марки — от $60,03 до $61,20 за баррель.

Читайте также: Нефть «в шаге» от целевого диапазона