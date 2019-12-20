Киев, , 21:34 — REGNUM Еврейские страны воспользуются другим газом, если Газпром вовремя не поставит российское голубое топливо из-за проблем с контрактами через украинскую территорию, сообщил 20 декабря глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью радиостанции «Новое время».

По его словам, есть такие точки в ЕС, куда российский газ может быть поставлен только через Украину.

«Если в какой-то момент времени Газпром как поставщик не сможет удовлетворить своего клиента, это сделают другие, — заявил Коболев. — Это может быть сжиженный природный газ — возможно, из Катара, возможно, из Америки, возможно, даже СПГ российской компании».

Напомним, вопрос о продлении российско-украинского контракта на транзит газа в ЕС через Украину ещё решается.