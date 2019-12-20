Нижний Новгород, , 21:29 — REGNUM В ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области по-прежнему множество помещений находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Об этом сообщает областная прокуратура по итогам контрольной проверки деятельности учреждения.

Отмечается, что по итогам ранее проведенных проверок требования о необходимости ремонта были направлены начальнику регионального управления ФСИН и директору ФСИН России. Однако до настоящего времени никаких мер к устранению нарушений не принималось.

Прокуратура обратилась в суд с требованием провести необходимый ремонт и замену сантехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в СИЗО-1 содержится обвиняемый в крупной взятке экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов. Его адвокат Игорь Трунов в июне текущего года говорил, что Маркелов практически ничего не слышит и попросил предоставить слуховой аппарат или организовать встречу с врачом. Но в нижегородском СИЗО-1, где он содержится, не могут оказать соответствующую помощь». Защитник заявлял, что планируется подать жалобу в в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) на плохие условия содержания под стражей.

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Позднее пресс-служба регионального управления ФСИН опровергла слова адвоката.

«Сам Леонид Маркелов заявил, что условия содержания в нижегородском СИЗО-1 его полностью устраивают и претензий в адрес администрации учреждения он не имеет», — говорилось в сообщении.

В доказательство нормальный условий были опубликованы фотографии камер. По поводу ухудшения слуха жалоб от Маркелова медицинским работникам не поступало. По результатом диспансерного осмотра, состояние здоровья заключённого оценивается как удовлетворительное, также добавили в пресс-службе.

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