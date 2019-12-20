Москва, , 21:31 — REGNUM Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия возрастут с 1 января 2020 года в России. Соответствующий приказ Минфина был опубликован 20 декабря на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, минимальная розничная цена на водку вырастет на 7% с 215 до 230 рублей за бутылку 0,5 л. Цена на коньяк поднимется больше чем на 11% с 388 до 433 рублей за бутылку такого же объёма. На бренди цена возрастёт до 315 рублей с нынешних 307.

При этом минимальная цена на этиловый спирт, полученный из пищевого сырья, также возрастёт, впервые с 2015 года. Цена за литр чистого спирта составит 57 рублей. Минимальная розничная цена является инструментом борьбы с дешёвым контрафактным алкоголем на российском рынке.

Предложение по увеличению минимальной розничной цены на крепкий алкоголь, в частности на коньяк и водку, поступило от Минфина в конце октября текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете продажи алкоголя с 1 по 8 января в столице Тувы городе Кызыле.

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