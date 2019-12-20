Ижевск, , 21:11 — REGNUM Тарифы на тепло и горячую воду в Ижевске повысятся в июле 2020 года. Соответствующее решение приняла комиссия по тарифному регулированию минстроя Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, тариф на горячую воду вырастет на 10,9% или 13,98 рублей — до 141,94 рублей, тариф на отопление увеличится на 7,4% — до 1,93 рубля до 2,07 рубля /Гкал, при максимальном индексе роста тарифов, установленным правительством России для Удмуртии в размере 4%.

«Рост обусловлен соглашением о государственно-частном партнерстве с ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС). Оно включает в себя модернизацию 18 муниципальных котельных и 43 км теплосетей, что повысит надежность и качество теплоснабжения жителей Ижевска», — пояснили в комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 года власти Ижевска подписали первое концессионное соглашение о передаче теплосетей города во временное владение ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС). Срок действия соглашения установлен до декабря 2032 года. До этого времени концессионер должен направлять на реконструкцию 295 км теплосетей не менее, чем 500 млн рублей ежегодно.

Общий объем вложенных средств составит в ценах 2016 года 3,397 млрд рублей или 5,164 млрд рублей с учетом инфляции.

В ноябре текущего года было подписано второе соглашение, по которому объем инвестиций концессионера составит 755 млн рублей. Планируется реконструировать 43 км теплосетей и модернизировать 18 котельных. За счет снижения показателя износа сетей потери энергии сократятся на 36%, а средний возраст сетей снизится с 24 до 8 лет.

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