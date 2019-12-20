Сарапул, Удмуртия, , 20:31 — REGNUM Арбитражный суд Удмуртии принял к производству исковое заявление администрации Сарапула к ООО «Губахинская энергетическая компания». Об этом свидетельствуют документы картотеки арбитражных дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заявление подано о расторжении концессионного соглашения с ГЭК, которое было заключено 28 июня 2019 года.

В качестве третьего лица, не заявляющего требований относительно предмета спора, к участию в деле привлекается глава Удмуртии Александр Бречалов.

Заседание суда назначено на 30 января.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября на территории Сарапула действует режим повышенной готовности, который ввел глава города Александр Ессен. Он отметил, что в ежедневном режиме будет вестись мониторинг обстановки, ответственные лица будут круглосуточно дежурить, ГЭК планирует погашать задолженность и обязуется обеспечивать функционирование всех объектов теплоснабжения. Ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» намеревалось обратиться в суд для признания ГЭК банкротом, общий объем задолженности компании газовики оценивали в 115 млн рублей. Прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») из-за угрозы срыва отопительного сезона. А в начале октября компанию оштрафовали за ненадлежащее содержание объектов теплоснабжения.

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В начале декабря Администрация Сарапула обратилась с исковым заявлением в арбитражный суд Удмуртии, пытаясь расторгнуть концессионное соглашение с ГЭК. По словам главы минстроя республики Дмитрия Сурнина, компания работает два года и накопила долг перед ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» в размере 100 млн рублей, а вложить в модернизацию теплосетей до начала 2020 года необходимо было 18 млн рублей