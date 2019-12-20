Казань, , 19:52 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать проект модернизации Заинской ГРЭС (гидроэлектростанции) и включить объект в перечень станций, подлежащих обновлению до 2025 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо к главе государства.

Минниханов указал, что мероприятия позволят увеличить КПД станции до 65%, это в свою очередь поможет снизить объем выброса парниковых газов и потребление природного газа почти вдвое. Без проведения модернизации станцию придется вывести из эксплуатации в связи с низкой степенью эффективности, отмечали ранее в «Татэнерго». При этом цена на электроэнергию в европейской части России и на Урале вырастет на 1,69%, что означает потерю потребителями 12,3 млрд рублей в ценах 2018 года.

Также глава Татарии добавил, что были проведены переговоры с Siemens, что позволило снизить стоимость двух блоков мощностью 1700 МВт с 67 млрд до 46,6 млрд рублей, в итоге производство 1 кВт/ч на модернизированной ГРЭС будет стоить 2.146 рубля и это один из лучших показателей проектов, планируемых к реализации до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на встрече гендиректора «Татэнерго» Раузила Хазиева с главой представительства Mitsubishi Hitachi Power Systems в Москве Даити Накадзима прозвучало, что энергетики возлагают надежды на включение проекта по модернизации Заинской ГРЭС на готовящуюся в правительстве РФ программу модернизации (ДПМ-2). Тогда же прозвучало, что при модернизации необходимо строительство блоков мощностью 500−750 МВт с высоким уровнем КПД.

В июне текущего года «Татэнерго» объявляло тендер по выбору подрядчика для выполнения работ по модернизации Заинской ГРЭС путем строительства одного энергоблока парогазовой установки. На участие в закупке стоимостью 39,323 млрд рублей было подано четыре заявки, компании — участники закупки не раскрывались. Позднее процедура была отменена, причины отмены тендера не уточнялись.