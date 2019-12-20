Лондон, , 19:51 — REGNUM Мировые цены на нефть 20 декабря испытывают коррекцию после роста Brent до отметки $67 за баррель в ходе предыдущей торговой сессии.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent опустились в цене на 35 центов (0,53%), до $66,19 за баррель. Чуть раньше в ходе торговой сессии «мировой эталон» находился ниже $66 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI подешевели на 66 центов (1,08%), до $60,52 за баррель. Минимум марки в ходе торгов составил $60,03 за баррель.

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