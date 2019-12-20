Калининград, , 19:38 — REGNUM В Калининграде сегодня, 20 декабря, были представлены сразу пять моделей новых автобусов, купленных для нужд школьников и учителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На модернизацию парка в 2019 годы было выделено 40 млн рублей, на которые приобретено 14 школьных автобусов марок ПАЗ и ГАЗ. Кроме этого за счёт правительства РФ в регион доставили ещё 21 автобус, среди которых и марки КАВЗ, рассчитанных на 33 сидячих места. За счёт этой же программы поступило ещё и пять микроавтобусов. Для учителей куплен автобус марки Ford.

В Калининградской области почти 15 тыс. учеников ежедневно приезжают в школы на специализированных автобусах. Всего автопарк школьных автобусов в регионе составляет 293 единицы.