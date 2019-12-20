Москва, , 19:20 — REGNUM Новый контракт по транзиту газа между Россией и Украиной может быть заключен на пять лет. Об этом 20 декабря заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Переговоры идут достаточно сложно. Три позиции, которые есть: объём транзита, сроки и ставка по транзиту. В чём основная проблема: переговорщики, которые туда приезжали, эти переговоры срывали, потому что они были заинтересованы в реверсе», — сказал эксперт.

По словам Абзалова, срок контракта составит пять лет, возможно меньше. Но инновацией соглашения станут «плавающие объёмы» транзита, которые будут сокращаться из года в год от 50 млрд кубометров до 30 млрд кубометров газа. Ещё один вопрос — ставка за транзит, которая, скорее всего, сохранится на действующем уроне.

«Украина при этом сценарии лишится 1,5 млрд долларов. Напоминаю, что у Украины дефицит бюджета на следующий год составляет 4 млрд долларов. Украина находится в сложной ситуации. Ей договорённости нужны, но её Европа давит, потому что без газа могут остаться сами европейцы», — заявил Абзалов.

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