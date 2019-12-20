Киев, , 19:10 — REGNUM Лоббисты Газпрома приложили немало усилий в Сенате США, чтобы убедить американских политиков в том, что у Украины нет проблем с газом, заявил сегодня, 20 декабря, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире одной из радиостанций.

Коболев заявил, что «у наших контрагентов» (видимо, речь идет о России) есть очень серьезные опасения о введении американских санкций.

«Я точно знаю, что лоббисты Газпрома приложили немало усилий в США, в Сенате… с попытками сказать: ребята, там всё хорошо, у Украины всё гуд, не переживайте, договор будет, санкции вводить не надо», — отметил украинский чиновник.

Также он заявил, что «победные реляции» относительно успешного завершения переговоров по газу России и Украины активно вбрасываются в медийное пространство и в дипломатическое пространство в основном со стороны России и «еще одного европейского государства».

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Минске продолжаются переговоры, по итогам которым Украина и Россия могут заключить «пакетное» газовое соглашение, регулирующее все проблемные моменты, в том числе — транзит газа.