Нижний Новгород, , 19:09 — REGNUM На реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Культура» в Нижегородской области в 2020 году направят вдове больше средств, чем в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Из федерального бюджета будет выделено 169 млн рублей, областной бюджет направит на культуру 33,5 млн рублей.

Уточняется, что средства, выделенные на нацпроект в текущем году в размере 81,5 млн рублей, из которых 50 млн рублей — федеральные, освоены в полном объеме 21 ноября. На эти средства было отремонтировано 17 домов культуры, открыто 2 виртуальных концертных зала, 3 модельные библиотеки и 2 кинозала.

Как сообщало ИА REGNUM, в следующем году по нацпроекту планируется открыть ещё три модельные библиотеки, три виртуальных концертных зала, а в преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода планируется ремонт и реконструкция объектов культурного наследия.