Чебоксары, , 19:09 — REGNUM Премьер-министр Чувашии Иван Моторин назвал «бредом» распространяемую информацию о том, что крах «Чувашкредитпромбанка» стал следствием конфликта элит и аппаратной войны между главой республики Михаилом Игнатьевым и мэром Чебоксар Алексеем Ладыковым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 20 декабря, на сессии Госсовета Чувашии.

«Ни Ладыков, ни Игнатьев Михаил Васильевич никогда не участвовали в управлении банком. Здесь конфликта не может быть. Соответственно та информация, которая изложена в электронных средствах массовой информации, — бред, она не соответствует действительности», — заявил, в частности, Моторин.

Отметим, ранее в СМИ и телеграмм-каналах стала распространяться информация о том, что крах «Чувашкредитпромбанка» стал следствием конфликта элит и аппаратной войны главы Чувашии Михаила Игнатьева и сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова: высказывалось мнение, что мэра могут сделать виновным в проблемах, которые накопились в регионе. Связано это с тем, что банк обслуживал сотни коммунальных компаний, значительная часть — из Чебоксар. По данным правительства, средства в «Чувашкредитпромбанке» хранили 187 УК и товариществ собственников жилья — всего на сумму около 200 млн рублей. Данные организации не попадают под условия страхования. Это означает, что у коммунальных компаний могут наступить трудные, критические времена: если они не смогут расплатиться за поставленные ресурсы, то может встать вопрос о массовом банкротстве и коллапсе в коммунальной сфере.

При этом Михаил Игнатьев заявлял, что у него «совесть чиста», и он «с 2010 года ездил в Центральный банк Российской Федерации, показывал, какая ситуация (в «Чувашкредитпромбанке»), какие есть предпосылки и всё остальное».

Как сообщало ИА REGNUM, крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является Чувашская Республика в лице минюста. По данным Центрального банка России на 21 декабря 2018 года, напрямую министерство юстиции владело в банке долей в 36,29%. Также влияние на банк у него было через акционерное общество «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в банке. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся три физических лица и минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%.

Напомним, 7 ноября АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» остался без лицензии на банковскую деятельность.

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