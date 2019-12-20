Нижний Новгород, , 18:59 — REGNUM Комиссия по поручению губернатора Глеба Никитина проверила качество уборки дорог и тротуаров во всех районах Нижегородской области. Об итогах проверок доложил глава минэнерго региона Андрей Чертков, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По его словам, не везде есть технологическая карта уборки улиц, очень много вопросов к чистоте тротуаров, остановочных павильонов, придомовых территорий как в Нижнем Новгороде, так и во всех населенных пунктах области.

Он добавил, что практически везде хватает техники и рабочих для уборки снега и наледи. Дефицит есть только у «нерадивых хозяев».

Глава районов также представили информацию по работе дорожных служб и домоуправляющих компаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, на оперативном совещании 16 декабря, после того, как на территории региона прошел дождь и все поверхности покрылись коркой льда, губернатор Глеб Никитин отметил большое количество жалоб на гололёд, поступивших от граждан. Глава минздрава Александр Смирнов отметил, что накануне число обращений в травмпункты в ряде районов возросло вдвое. По мнению Никитина, поскольку ряд глав работу по уборке льда и снега выстроить не могут, необходимо контролировать ситуацию в ручном режиме, он поручил лично проверить состояние дорог главам регионов «своими ногами и без коньков».

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