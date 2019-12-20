Казань, , 18:50 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов провел встречу с представителями фонда Tawazun (Объединенные Арабские Эмираты). Обсуждались вопросы участия фонда в реализации проекта производства автомобилей представительского класса Aurus на территории особой экономической зоны «Алабуга», сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Минниханов отметил особую значимость того факта, что с участием партнеров из ОАЭ будет реализован серьезный и важный для страны проект именно на территории Татарии.

Было создано ООО «Аурус» с участием ФГУП «НАМИ», фонда Tawazun и ПАО «Форд Соллерс».

Как сообщало ИА REGNUM, серийный выпуск автомобилей представительского и высшего класса Aurus начнется в первом квартале 2021 года. Выпуск российских автомобилей будет производиться по полному циклу и будет включать в себя штамповочное производство, производство моторов, цех сборки, цех окраски и цех сварки.