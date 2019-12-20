Бишкек, , 18:48 — REGNUM Рост экономики Киргизии за январь — ноябрь 2019 года составил 4,9%, а объем валового внутреннего продукта достиг 513,4 млрд сомов (459,6 млрд рублей). Инфляция сложилась на уровне 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики республики.

Промышленные предприятия Киргизии за 11 месяцев текущего года произвели продукции на 249,7 млрд сомов (223,5 млрд рублей), что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 9,6%.

При этом, без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизского месторождения золота «Кумтор», объем промпроизводства составил только 132,4 млрд сомов (118,5 млрд рублей), а его рост — лишь 1,1%.

Объем сельхозпроизводства увеличился на 1,9% и сложился на уровне 205,3 млрд сомов (183,8 млрд рублей).

Сфера услуг также продемонстрировала рост на 3%, а ее валовой выпуск сложился в объеме 389,9 млрд сомов (349,1 млрд рублей).

В строительной сфере отмечается увеличение объемов валовой продукции на 9,8%. При этом его объем достиг 138,3 млрд сомов (123,8 млрд рублей).