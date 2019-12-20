Бишкек, , 18:46 — REGNUM В Киргизии цены на уголь в конце декабря 2019 года по сравнению со средней розничной ценой ноября снизились на 156 сомов (140 рублей) за тонну или на 3,3%. Об этом сообщает национальный статистический комитет сегодня, 20 декабря.

Максимальные средние потребительские цены на уголь зафиксированы в городах Баткен — 7 808 сомов (6 990 рублей) за тонну, Ноокат — 7 509 сомов (6 720 рублей) и Исфана — 6 387 сомов (5 720 рублей).

В то же время минимальные розничные цены, как и в предыдущие периоды, наблюдались в городе Балыкчы — 3 694 сома (3 310 рублей) за тонну, в городе Нарын — 3 500 сомов (3 130 рублей) и в селе Чаек — 2 500 сомов (2 240 рублей).

При этом в отдельных населенных пунктах стоимость угля остается без изменений, а в Оше, Баткене, Ноокате, Узгене и Кара-Балте даже выросли на 50 — 522 сома (45 — 470 рублей).