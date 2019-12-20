Вильнюс, , 18:41 — REGNUM Большинство стран ЕС поддержали инициативу, согласно которой водители дальних рейсов должны возвращаться в свою страну регистрации не менее, чем каждые восемь недель, против чего высказывались восемь стран ЕС, а представители литовского грузового транспортного сектора утверждали, что если такое правило будет принято, то из-за обязательства возвращаться компании будут нести потери, а литовская логистическая отрасль может исчезнуть, не выдержав конкуренцию с западноевропейскими компаниями. О том, что инициативу заблокировать не удалось сегодня, 20 декабря, сообщило прибалтийское агентство BNS.

Против инициативы, кроме Литвы, высказывались Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Кипр и Мальта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве протекционизмом называлось и введённое правило запрета ночевать водителям большегрузных тягачей в салонах своих грузовиков. В Германии, Франции и ряде других стран такие водители должны обязательно останавливаться на отдых в мотелях и гостиницах.