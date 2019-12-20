Вильнюс, , 18:39 — REGNUM Литовская государственная компания Lietuvos geležinkeliai сегодня, 20 декабря, подписала договор об электрификации сети железных дорог в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подрядчиком стала испанская компания Elecnor. Сумма контракта составляет 363 млн евро. 200 млн евро профинансирует Евросоюз. Проект должен быть завершён до конца 2023 года.

В Lietuvos geležinkeliai утверждают, что Литва после реализации проекта выиграет порядка 700 млн евро за счёт сокращения выбросов CO2, кроме того, сам проект создаст экономическую прибыль в виде 500 млн евро.

Проект уже одобрен министром сообщения и транспорта Литвы Ярославом Наркевичем.