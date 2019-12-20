Кемерово, , 18:35 — REGNUM Власти Кемеровской области начали выдавать бастующим шахтерам продуктовые карточки. Как считают руководители региона, причина забастовки в несвоевременном исполнении своих обязательств ОАО «РЖД».

"За сложившуюся ситуацию, возникшую по причине несвоевременного исполнения своих обязательств ОАО «РЖД», теперь будут отвечать руководители угольных компаний и руководители угледобывающих регионов. Ведь именно им придется объяснять людям, почему им несвоевременно платят заработную плату или почему сокращается добыча и, как следствие, высвобождается персонал», — прокомментировал ситуацию на кемеровских шахтах заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Тем временем, сообщает Знак.com, забастовки на шахтах Кемеровской области становятся традицией, возвращая страну в конец 90-х. В ноябре на шахте «Октябрьская» бастовали более 50 горняков. Сейчас на шахтах «Алексиевская» и «Заречная» отказались выходить на работу около 200 шахтеров. Причина одна: долги по зарплате.

«Ситуация патовая, — заявляет Панов. — Покупатели, желающие приобрести российский уголь, стоят в очереди. Они готовы платить за него хорошие деньги, прямо здесь и сейчас. При этом компании вынуждены отказывать им в заключении выгодных контрактов. Вынуждены снижать объемы добычи, сокращать или отправлять в простой часть своих работников».

Практически все угольные компании Кузбасса закончат 2019 год с убытком из-за падения цен на уголь на западном направлении и невозможности реализовать его в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где держится высокий спрос. Основная проблема как раз в низкой пропускной способности РЖД в восточном направлении и в срыве железнодорожниками работ по развитию Восточного полигона.

Причем, как подчеркнул на вчерашней пресс-конференции Владимир Путин, на программы развития и инвестиционные проекты РЖД были выделены средства из фонда национального благосостояния.

«Осуществляются закупки подвижного состава для РЖД, это и для транспорта хорошо, и для поддержания рабочих мест и развития транспортного машиностроения. Наконец, деньги направлены на расшивку БАМа и Транссиба. И я знаю, что горняки сейчас высказывают опасения по поводу того, что там узкое горлышко создано, но если бы своевременно не были вложены те деньги, которые уже вложены в расшивку БАМа и Транссиба, было бы по-настоящему плохо. Мы видим изменения на рынке угля, скажем, в Европе, нам нужно обеспечить развитие восточного полигона, и мы тоже в том числе, возможно, из Фонда национального благосостояния будем это делать», — сказал президент.

И действительно, отмечает областная газета «Кузбасс», власти и горняки Кузбасса вновь должны просить поддержки у правительства и Госдумы на развитие Восточного полигона из-за того, что, несмотря на выделяемые железнодорожникам средства, они не успевают «расшить» восточное направление, срывая сроки проекта.

Проект «Развитие Восточного полигона» был начат еще в 2014 году,него потрачено уже более 440 млрд рублей,однако до сих пор половина всех узких мест на сети РЖД находится именно на Восточном полигоне, не секрет. Кроме того уже имеются вопросы по качеству выполненных работ со стороны РЖД к подрядчикам. Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин отметил и то, что за счёт того что РЖД меняют в паспорте очерёдность проведения работ, очень сложно дать оценку, насколько это повлияло на проект.

«Работы могут быть выполнены на участках, где они и планировались, но на увеличение пропускной способности они влияют не настолько сильно, как если бы работы были выполнены на другом участке», — подчеркнул Иванкин

Изменение железнодорожниками графиков реализации работ, их неспешное и часто некачественное выполнение и привело к тому, что семьи угольщиков к Новому году остались без денег, пишет Vgudoc.com. Получив 80 млрд рублей из фонда национального благосостояния и еще 20 млрд из федерального бюджета под Восточный полигон,РЖД так и не смогло подготовить вовремя свою инфраструктуру под расширяющиеся добычные мощности горняков и растущий спрос в регионах АТР. Результатом чего и стала забастовка угольщиков, потери региональных и федерального бюджетов, не говоря уже о том, какой подарок компания Олега Белозерова сделала семьям шахтеров к Новому году.