Москва, , 18:27 — REGNUM О переходе заместителя председателя Банка России Василия Поздышева в Фонд консолидации банковского сектора сообщила 20 декабря журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По словам председателя Банка России, Поздышев в ФКБС будет возглавлять совет директоров и отвечать за качественную продажу банков на рынке.

Напомним, Фонд консолидации банковского сектора сейчас возглавляет Андрей Орешко. Этот инвестиционный фонд создан Банком России в 2017 г. Участвует в предупреждении банкротства банков.