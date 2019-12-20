Киев, , 18:15 — REGNUM Украина выражает благодарность немецкой стороне за гарантии, которые были предоставлены в ходе газовых переговоров с Россией, заявил сегодня, 20 декабря, глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Глава украинской дипломатии не стал уточнять, о каких именно гарантиях идет речь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также Пристайко в очередной раз заявил о том, что ГТС Украины способна обеспечить газ для потребителей в ЕС, а «Северный поток — 2» является исключительно политическим проектом.

Глава МИД отметил, что в ходе последних дискуссий достигнуты договоренности, что транзит газа в ЕС будет обеспечиваться «в том числе украинской трубой» — «и мы очень довольны».

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Берлине состоялись очередные газовые переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которых стороны заявили о согласовании основных принципов будущего «пакетного» соглашения по газу. Сегодня переговоры продолжаются в Минске, уже в двустороннем формате.