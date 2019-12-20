Калуга, , 18:20 — REGNUM В фермерских хозяйствах Калужской области в 2019 году поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 10% к соответствующему уровню прошлого года сообщили 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства. В фермерских хозяйствах области содержится 14,2 тысячи голов КРС, в том числе коров — 6,1 тысяч голов (104% к показателям 2018 года), 40 тысяч свиней (102%), овец и коз — 7,8 тысяч (103%).

Продукция крестьянско-фермерских хозяйств. Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

В ведомстве подчёркивают, что участие в министерских программах развития крестьянско-фермерских хозяйств стимулирует фермеров переходить на современные технологии производства сельскохозяйственной продукции, что способствует увеличению производственных показателей. Наравне с сельскохозяйственными организациями фермерские хозяйства также могут претендовать на получение господдержки. В активе мер поддержки малого сельского бизнеса — целевые программы развития семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров. С 2012 года на их реализацию было направлено 936 млн рублей. Грантовую поддержку получили 280 фермерских хозяйств и четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива. Благодаря участию в программах в настоящее время введены в эксплуатацию 16 роботизированных семейных животноводческих молочных ферм, в которых работают 32 роботизированные установки. На 1 ноября 2019 года ими произведено почти 40 тысяч тонн молока.

«Ведомственные программы способствовали существенному росту интереса к фермерству. В министерство обратилось более 50 фермеров и других граждан, желающих принять участие в конкурсном отборе семейных ферм на базе крестьянских хозяйств, начинающих фермеров и «Агростартапов» в 2020 году. Абсолютное большинство фермеров, участвующих в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки, прошли обучение в «школе фермеров», успешно сдали экзамены по пройденному курсу или проходят обучение в настоящее время. В числе приоритетных задач 2020 года — обеспечение для фермеров доступа к льготным кредитным ресурсам», — сказал министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.

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