Чита, , 17:45 — REGNUM В корпоративном конфликте вокруг Ксеньевского золотого прииска в Забайкалье происходят события, заставляющие усомниться в том, что закон одинаков для всех участников предпринимательской деятельности в нашей стране, пишет «Московский монитор» в статье «Золотоносный прииск в поиске справедливости», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

»Корпоративный конфликт вокруг Ксеньевского прииска в Забайкальском крае бьёт все рекорды по нелогичным решениям судов и государственных органов, которые, казалось бы, должны просто соблюсти все процедуры, определенные законом.

Совладелец прииска Виктор Литуев прилагает экстраординарные и сомнительные усилия, чтобы избавиться от своего партнёра — владельца компании «Мангазея Золото» Сергея Янчукова, не обращая внимания на вереницу уголовных дел, которые выявили выведение денег со счетов предприятия и незаконную вырубку леса с ущербом государству в десятки миллионов рублей.

Судебный спор между Янчуковым и Литуевым, инициированный последним, рассматривали уже четыре инстанции арбитражных судов. Первое решение было принято в пользу Янчукова, второе — в пользу Литуева, третьим решением дело было возвращено в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

Разумеется, решение суда, в чью бы сторону он не разрешил дело в итоге, привело бы к апелляции второй стороны. Но здесь дело приняло совсем уже неожиданный оборот. Последнее решение, по которому суд обязал Сергея Янчукова передать Виктору Литуеву свои доли и выплатить почти полмиллиарда рублей неустойки. Состоялось 24 октября 2019 года. По закону обжаловать его можно в течение месяца. Жалобы были поданы Сергеем Янчуковым через Почту России 23 ноября, но… исчезли.

Доказательства подачи жалобы были отправлены представителями Янчукова в суд, чтобы упредить незаконную выдачу исполнительных листов. Одна из его жалоб чудом дошла только 13 декабря — ровно день спустя после того, как судья арбитражного суда Н.А. Константиновская выдала исполнительные листы, хотя достоверно знала о том, что решение не может вступить в законную силу до рассмотрения в апелляции. Вторая его жалоба поступила или была обнаружена судом только 18 декабря.

О том, что решение обжаловано, знали и адвокаты Литуева. Представители Сергея Янчукова сразу подали заявление об отмене исполнительных листов, а так же уведомили обо всех обстоятельствах дела МИ ФНС России №2 по гор. Чита, поскольку 16 декабря Виктор Литуев, демонстрируя чудеса добросовестности, представил туда исполнительные листы. Внесение изменений в реестр юридических лиц — его изначальная цель, а то, что он использует ничтожные (юридически недействительные) документы и знает об этом — видимо, несущественные издержки.

По закону, решение налоговая выносит в течении пяти дней. Уже 18 декабря суд всё-таки вынес законное решение об отмене недействительных исполнительных листов, и определение суда было отправлено налоговикам. Но, на 20 декабря решение ими так и не было принято и, если знать предысторию этого конфликта, можно с уверенностью предположить, что странностей в нем будет ещё много.

Партнёрству Сергея Янчукова и Виктора Литуева уже шесть лет. Началось оно по просьбе Литуева, который к тому моменту довел прииск до состояния банкротства. Помимо огромных долгов и постоянно снижавшейся добычи золота, ПАО «Ксеньевский прииск» потерял лицензию на Итакинское месторождение.

Сергей Янчуков договорился с Виктором Литуевым о выкупе долга, предоставлении необходимых займов и совместной работе по реанимации предприятия. Взамен они условились, что когда предприятие восстановит лицензию, Итакинское месторождение будет продано Янчукову по согласованной цене с зачётом долгов.

В первый год совместной работы добыча золота удвоилась, во второй снова удвоилась. Предприятие встало на ноги и вернуло себе лицензию на Итакинское месторождение. В этот самым момент Виктор Литуев принял решение, что партнер ему больше не нужен и нужно от него избавиться. Генеральным директором прииска с 2015 года являлся сын Виктора Литуева Егор. Под предлогом грядущего завершения разделения активов, Виктор Литуев уговорил Сергея Янчукова освободить места в совете директоров по его квоте.

Поскольку Литуев ловко демонстрировал свою приверженность договорённостям, Янчуков согласился. Но как только все рычаги управления и контроля за предприятием оказались в руках семьи Литуевых, предприятие стало стремительно терять деньги на счетах. Премии, дешёвые займы, фиктивные договоры — вот набор инструментов, который был использован для выведения денег семьей Литуевых.

Кроме того, совершенно потеряв ощущение реальности Егор Литуев стал вырубать лес на площади 56 га и нанес ущерб государству в размере более 60 млн рублей, за что и попал под арестпо уголовному делу. Финансовый директор предприятия Максим Лебедев, фигурирующий в деле как свидетель, подтвердил следствию, что факт заключения фиктивного договора с физическим лицом об оказании сервисных услуг на сумму 125 млн рублей. Подтверждающие документы были изъяты следствием в результате обысков, прошедших в офисах предприятия и в доме самого Виктора Литуева.

Но, когда человек не боится лично приносить ничтожные документы в налоговую, становится понятно, что остановить его можно только одним способом: физическим ограничением свободы его передвижения по приговору суда».