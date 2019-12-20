Нижний Новгород, , 17:42 — REGNUM Нижегородская область в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» более чем в два раза перевыполнила показатель расселения ветхого и аварийного жилого фонда. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В частности, расселено 6,27 тыс. кв. метров аварийного фонда или на 202,91% больше планового показателя 3,09 тыс. кв метров. Переселено 440 человек при планах расселения 180 человек, показатель выполнен на 234,44%.

В 2020 году планируется предоставить для расселения аварийного фонда 90% вновь построенного жилья или квартир, приобретенных у застройщиков на первичном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по итогам января-ноября текущего года введено в эксплуатацию 1,286 млн кв. метров жилья, что на 22,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. С учетом двух недель декабря в регионе введено в эксплуатацию 1,358 млн кв. метров жилья.