Симферополь, , 17:45 — REGNUM Во многих школах Крыма необходимо построить нормальные заборы. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 20 декабря заявил зампредседателя комитета Госсовета РК по образованию, науке, молодёжной политике и патриотическому воспитанию Владимир Бобков.

«Важно при реализации бюджетных средств разработать чёткий план, который позволит решить ключевые вопросы, которые сегодня актуальны. В ближайшее время, например, необходимо рассмотреть вопросы ограждение школьных учреждений и детских садов. Потому, что во многих случаях непонятно, где начинается граница учреждения, а где она заканчивается. А этот момент очень важный, как минимум для безопасности детей», — заявил Бобков.

Как сообщало ИА REGNUM, на модернизацию учебных заведений Крыма в 2020 году потратят около 26 миллиардов рублей, однако по словам местных депутатов, необходимо, как минимум, 29 млрд рублей.

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