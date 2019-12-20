Симферополь, 20 декабря 2019, 17:45 — REGNUM Во многих школах Крыма необходимо построить нормальные заборы. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 20 декабря заявил зампредседателя комитета Госсовета РК по образованию, науке, молодёжной политике и патриотическому воспитанию Владимир Бобков.
Как сообщало ИА REGNUM, на модернизацию учебных заведений Крыма в 2020 году потратят около 26 миллиардов рублей, однако по словам местных депутатов, необходимо, как минимум, 29 млрд рублей.
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