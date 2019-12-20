Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать вопрос перевода функций заказа и контроля за строительством социальных объектов в рамках национальных проектов с муниципалитетов на уровень региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Никитин пояснил, что районы сталкиваются с некомпетентностью проектировщиков, подрядчиков и заказчиков. Необходимо выработать в этом вопросе типовое решение для всех муниципалитетов. Вопрос нужно прорабатывать с условием софинансирования, муниципалитетам должна быть снижена финансовая помощь соразмерно их участию в финансировании строительства объектов.

«По тем стройкам, заказчиком которых выступало министерство строительства Нижегородской области и непосредственно их контролировало, никаких проблем не возникло», — констатировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта «Демография» ведется строительство 12 детских садов, которое планировалось закончить до конца 2019 года. По состоянию на конец ноября готовность пяти объектов не превышала 50%. В частности, строительство детского сада в микрорайоне Сортировочный отстает от графика на три недели из-за необходимости вынесения теплотрассы за территорию объекта. Завершение строительства детсада на 280 мест на проспекте Гагарина официально перенесено на 2020 год. В основном строительство затягивается из-за долгих конкурсных процедур и согласований, а также некачественного выполнения условий госконтрактов. Недавно на Бору был введен в эксплуатацию детский сад «Антошка», который также строился со значительным отставанием от графика.