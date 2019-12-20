Тамбов, , 17:28 — REGNUM В Тамбовской области Котовский завод нетканных материалов (ООО «КЗНМ») получит беспроцентный займ на закупку генераторных установок, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», заместитель председателя ВЭБа Ирина Макиева и гендиректор «КЗНМ» Екатерина Мовчан.

Соглашение предусматривает предоставление более 93 млн рублей в качестве беспроцентного займа. На средства фонда Котовский завод нетканых материалов планирует закупить генераторные установки для обеспечения мощностей предприятия за счёт генерации электрической и тепловой энергии. В рамках проекта будет создано 20 рабочих мест.

«Два года назад в Котовске мы строили дорогу к заводу нетканых материалов. Сегодня — выдаем займ на расширение производства», — сказала Ирина Макиева, отметив, что «это уже одно из крупнейших предприятий по изготовлению синтепона в России».

Она также выразила уверенность, что при поддержке Фонда моногородов завод «сможет стать лидером рынка».

Напомним, в 2017 году из Фонда развития моногородов было выделено более 21 млн рублей на реконструкцию автомобильной дороги к заводу. Это был первый проект фонда по инфраструктуре. По итогам реализации инвестпроекта создано более 70 рабочих мест.

В настоящее время моногород Котовск активно использует меры поддержки Фонда развития моногородов. По итогам 2018 года он стал лидером рейтинга российских моногородов

ООО «КЗНМ» — один из крупнейших производителей синтепона, спанбонда, пароплена в России. В 2003 году предприятие было награждено дипломом от Российского фонда защиты прав потребителей за лучшее качество продукции, также становился дипломантом и лауреатом «100 лучших товаров России». Его продукция идет на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, Тамбовская область значительно улучшила свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата за 2019 год, подготовленном Агентством стратегических инициатив. Регион поднялся с 16-го на 12-е место.

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