Нижний Новгород, , 17:23 — REGNUM Нижегородская область получила из федерального бюджета 872,3 млн рублей на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Средства будут освоены в 2020 году.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что зачастую ремонт ОКН является непосильной ношей для бюджетных учреждениях, которые расположены в таких зданиях, при этом в них оказывают гражданам социальные, государственные, медицинские услуги.

В зданиях нужно провести ремонт фасадов, в некоторых из них — обновление кровель, работы по гидроизоляции и фрагментарное усиление фундаментов, местами — ремонт инженерных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи губернатора с министром культуры РФ Владимиром Мединским, глава федерального ведомства поддержал предложения региона о восстановлении около 70 объектов культурного наследия в ходе подготовки к празднованию 800-летия областного центра.

В рамках подготовки планируется также провести «редевелопмент» центральной части города, что включает составление перечня объектов ценной градостроительной среды. Также планируется строительство образовательных комплексов и преображение Кремля, отмечал ранее Никитин.