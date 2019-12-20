Пекин, , 17:21 — REGNUM О своём намерении поучаствовать в программе реновации в Москве сообщила китайская корпорация China Railway Construction Corporation, передаёт 20 декабря РБК.

Уточняется, что в программе реновации собирается участвовать China Railway Construction Corporation Real Estate — инвестиционное подразделение CRCC. Властям российской столицы уже направлено официальное предложение.

Отмечается, что китайцы предлагают приобрести долю в АО «Моспроект» — 49,68% акций. Комментируя эту информацию, замглавы директора департамента по зарубежному бизнесу CRCC Real Estate Иван Ван сказал:

«CRCC рассматривает несколько проектов в Москве для инвестиций в качестве девелоперов. «Моспроект» — это один из вариантов, который мы рассматриваем».

По его словам, московская мэрия подписала с китайской корпорацией соглашение о сотрудничестве: CRCC совместно с городом будет развивать разные проекты, в том числе и инвестиционные.

Напомним, «Моспроект» занимается проектированием как по госзаказам, так и для частных организаций. В прошлом году она дорабатывала проектную документацию для жилых домов по программе реновации в Москве. «Моспроект» также создал проекты больниц, объектов образования, православных храмов.