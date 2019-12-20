Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Москва и Минск договорились по объёмам поставок энергоносителей в 2020 году, цены на них будут определены в ближайшие дни. Об этом сообщил 20 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у России примерно 20 млрд кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров. И по нефти договорились, что купим у России 24−25 млн тонн», — приводит его слова госинформагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что стоимость российских энергоносителей для Белоруссии будет не выше уровня 2019 года. Конкретные цены стороны согласуют в ближайшие два-три дня, отметил он.