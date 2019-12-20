Симферополь, , 17:24 — REGNUM На сферу образования в Крыму в 2020 году потратят около 26 миллиардов рублей, однако и этого мало. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 20 декабря сообщил руководитель комитета Госсовета РК по образованию, науке, молодёжной политике и патриотическому воспитанию Александр Шувалов.

«На образование в 2020 году выделено порядка 26 миллиардов рублей. Деньги большие, но также у нас есть и дополнительные потребности, на которые нужно ещё три миллиарда рублей — на замену кровель, фасадов, окон во всех детских садах и школах полуострова», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма рассказал, что в Крыму с 2019 по 2024 годы потратят 1,35 миллиарда рублей на оборудование и медицинские изделия для республиканской детской больницы и детских поликлиник и поликлинических отделений.

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