Нижний Новгород, , 17:15 — REGNUM В Нижегородской области по итогам января-ноября текущего года введено в эксплуатацию 1,286 млн кв. метров жилья, что на 22,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. 787,4 тыс. кв. метров введено индивидуальными застройщиками, 499,4 тыс. кв. метров ввели в области многоквартирного жилья.

С учетом двух недель декабря в регионе введено в эксплуатацию 1,358 млн кв. метров жилья.

Федеральным проектом «Жилье» для Нижегоросдкой области на 2019 год установлен показатель ввода жилья 1,453 млн кв. метров, или 107,5% к уровню 2018 года. Таким образом, для выполнения программы необходимо построить еще 95 тыс. кв. метров.

До 31 декабря планируется сдать новый детский сад в Кстовском районе на 240 мест и школу в Новинках на 550 мест.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 1,618 млн кв. метров жилья, три школы и два детских сада.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — сентября в регионах Приволжского федерального округа ввод жилья вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в пяти регионах наблюдается спад жилищного строительства. Лидером по объему строительства жилья в Поволжье в январе — сентябре стала Пензенская область, увеличив показатель по сравнению с тремя кварталами прошлого года на 56,8%. На 30,6% вырос темп жилищного строительства в Мордовии, в Пермском крае рост составил 19%, в Чувашии — 12,8%, в Нижегородской области — 12%, в Ульяновской области — 11,5%, в Башкирии — 11,1%, в Удмуртии — 7,3%, в Татарии — 2,6%.