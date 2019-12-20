Рига, , 17:03 — REGNUM Портфель кредитных обществ в Латвии в течение 2019 года вырос на 6,8% или на 1,596 млн евро, составив 25, 193 млн евро. Об этом пишет портал Dienas Business со ссылкой на данные комиссии по рынкам финансов и капитала страны.

Также, по данным экспертов комиссии, в стране улучшилось качество займов. В 2019 г. 79,1% всего портфеля кредитов было оценено, как хорошее. Год назад эта доля составляла 76,8%. Объём кредитов, требующих мер надзора оценивается в 6% от выданных, против 9,7% в 2018 году. Кредиты фактически подлежащие списанию составляют 14,9% портфеля, в 2018 г. их было чуть меньше — 13,4%.

Отмечается, что за первые девять месяцев текущего года кредитным обществам в качестве вкладов удалось привлечь 24,371 млн евро, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Их совокупные активы выросли на 6,9% и составили 33,762 млн евро.