Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Экономика Южной Кореи по итогам 2019 года заняла первое место в мировом рейтинге инновационных экономик, составленном агентством Вloomberg.

Рейтинг опубликован 20 декабря.

Инновационность экономики Южной Кореи оценена в 87,38 баллов по 100-балльной шкале.

Занявшая второе место Германия набрала 87,3 балла, а замыкающая первую тройку Финляндия оценивается в 85,57 баллов.

В первую пятёрку стран с инновационной экономикой также вошли Швейцария и Израиль.

Далее по убывающей шкале оценки указываются такие страны как Сингапур, Швеция, США, Япония и Франция.

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