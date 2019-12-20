Ростов-на-Дону, , 16:53 — REGNUM 27 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в Ростовской области, ожидают покупки нового жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве строительства, архитектуры и территориального развития.

В 2019 году Ростовская область получила 381,9 млн рублей на обеспечение 245 ветеранов жильём. В настоящее время удалось освоить 338,3 млн рублей. Средства были направлены на покупку жилья для 218 фронтовиков.

Напомним, что в Ростовской области проживает более 29 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, из них около 1,5 тыс. человек — непосредственные участники боёв. За весь период реализации программы жильё на Дону получили почти 7,5 тыс. ветеранов.