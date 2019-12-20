Сыктывкар, , 16:36 — REGNUM Стоимость минимальной поездки в такси по Сыктывкар выросла со 100 до 150 рублей, пишет БНК.

По словам председателя республиканской ассоциации водителей таксомоторных транспортных средств Игоря Хвищука, агрегаторы определяют рост тарифов с помощью компьютерной программы, которая регулирует цены исходя из соотношения спроса и предложения: если в связи с погодными условиями, таксистов вышло на работу меньше, а желающих воспользоваться их услугами стало больше, то цены за услуги вырастают.

В новогоднюю ночь, по словам Игоря Хвищука, тариф будет определен по таким же принципам. Какой-то конкретный человек решений о кратном повышении цен в таких ситуациях уже не принимает, заверил он.

«Если не будет каких-либо чрезвычайных обстоятельств, исходя из опыта прошлых лет, ценник на проезд подскочит незадолго до полуночи. Стоимость проезда будет повышена на протяжение 6−7 часов. Но вряд ли, цена в два раза превысит обычные показатели», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде российских регионов прошли забастовки таксистов — извозчики выразили недовольство условиями работы с агрегатором, который, по мнению водителей, захватил монополию на рынке и берёт большую плату за посредничество, но не выполняет обязательств перед работающими на него таксистами.