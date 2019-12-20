Рига, , 16:30 — REGNUM Аналитики крупнейших банков Латвии говорят о «торможении» роста экономики страны в 2020 году. В целом эксперты из банковской отрасли называют цифры роста ВВП страны в коридоре от 1,9 до 2,4%. Об этом пишет портал Nra.lv.

Так, старший экономист Swedbank Агнессе Буцениеце в числе негативных факторов, влияющих на Латвию, назвала торговые войны и сокращение объемов российского транзита в латвийских портах.

«В то же время мотором экономики станут компании, прежде всего в сфере услуг, ориентированные на местный рынок, — отмечает она. — Рост их доходов продолжится».

Экономист из SEB banka Дайнис Гашпутис назвал в числе негативных факторов Brexit (выход Британии из ЕС) и чувство неопределённости в мировой экономике. Он отметил, что финансирование экономики Латвии из фондов ЕС уже не будет расти столь быстро. Тем не менее Гашпутис дал самый оптимистичный прогноз по росту ВВП Латвии в 2,4%.

Консервативно, в 1,9%, оценил перспективы роста местной экономики экономист Luminor Петерис Страутиньш. По его мнению, на экономике Латвии будут сказываться негативные тенденции в мировой экономике, а также конъюнктура цен на лес и продукты деревообработки, составляющие значительный объем латвийского экспорта.

Он добавил, что экономический рост в Латвии в 2020 будет отставать от развития соседей — Литвы и Эстонии.