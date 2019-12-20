Чебоксары, , 16:22 — REGNUM Возмещение по вкладам в «Чувашкредитпромбанке», размер которых превышает страховую сумму, может начаться «не раньше» первого квартала 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 декабря, заявил на сессии Госсовета республики премьер-министр Чувашии Иван Моторин.

Говоря о ситуации с выплатами, председатель чувашского правительства сообщил, что в настоящее время выплачено 2,33 млрд рублей страхового возмещения, общая сумма составляет 2,7 млрд рублей.

«То есть большинство заёмщиков воспользовались своими правами, и данные суммы были возмещены», — констатировал Иван Моторин, отметив, что рассмотрение судебных требований в части дальнейшей процедуры начнётся в Арбитражном суде Чувашии в январе 2020 года:

«Если будет принято решение о банкротстве, то соответственно будут назначены арбитражные управляющие от АСВ и начнётся банкротство организации».

Говоря о вкладах, размер которых превышает сумму страхового возмещения (1,4 млн рублей), Моторин предположил, что выплаты будут проводиться не ранее первого квартала.

«Мы ориентируемся, что до конца, наверное, первого квартала (2020 года, прим. ИА REGNUM). Это ориентировочно, без решений судов, и если не будут затягиваться все эти вопросы. Самое лучшее — конец первого квартала — какие-то выплаты (будут) по тем организациям, которые не попали в страховую часть выплат. Не раньше», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» была отозвана лицензия, в конце ноября ЦБ РФ подал в суд иск о ликвидации кредитной организации, а 13 декабря ЦБ в лице национального банка Чувашии вышел в суд с иском о банкротстве банка с требованиями в размере 56 767 241,08 рублей. В правительстве республики отмечают, что два разных связаны с тем, что временная «администрация уточнила активы» банка и их качество: при обязательства в размере 3,8 млрд рублей активы оценены в сумме 3,7 млрд рублей, «то есть финансовый разрыв выражается в 100 млн».

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