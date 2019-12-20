Чебоксары, 20 декабря 2019, 16:22 — REGNUM Возмещение по вкладам в «Чувашкредитпромбанке», размер которых превышает страховую сумму, может начаться «не раньше» первого квартала 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 декабря, заявил на сессии Госсовета республики премьер-министр Чувашии Иван Моторин.
Говоря о ситуации с выплатами, председатель чувашского правительства сообщил, что в настоящее время выплачено 2,33 млрд рублей страхового возмещения, общая сумма составляет 2,7 млрд рублей.
Говоря о вкладах, размер которых превышает сумму страхового возмещения (1,4 млн рублей), Моторин предположил, что выплаты будут проводиться не ранее первого квартала.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» была отозвана лицензия, в конце ноября ЦБ РФ подал в суд иск о ликвидации кредитной организации, а 13 декабря ЦБ в лице национального банка Чувашии вышел в суд с иском о банкротстве банка с требованиями в размере 56 767 241,08 рублей. В правительстве республики отмечают, что два разных связаны с тем, что временная «администрация уточнила активы» банка и их качество: при обязательства в размере 3,8 млрд рублей активы оценены в сумме 3,7 млрд рублей, «то есть финансовый разрыв выражается в 100 млн».
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