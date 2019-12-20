Москва, , 16:17 — REGNUM Курс евро на торгах в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15:56 мск, курс евро опустился более чем на 46 копеек относительно уровня открытия торгов и составил 68,94 рубля. В последний раз курс евро находился ниже отметки в 69 рублей 1 марта 2018 года.

Доллар тем временем подешевел более чем на 30 копеек — до 62,10 рубля.

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