Краснодар, 20 декабря 2019, 16:14 — REGNUM Реализация проекта «Наземного метро» в Краснодаре оценивается в сумму около 80 млрд рублей. Об этом, как сообщила пресс-служба мэрии, заявил 20 декабря глава города Евгений Первышов в ходе круглого стола «Краснодар. Развитие».
Он также добавил, что рабочая группа по работе над проектом создана, в неё также могут войти и представители общественности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что Краснодару на поддержку проекта канатного метро БРИКС выделит 400 тыс. долларов.