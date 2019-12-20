Краснодар, , 16:14 — REGNUM Реализация проекта «Наземного метро» в Краснодаре оценивается в сумму около 80 млрд рублей. Об этом, как сообщила пресс-служба мэрии, заявил 20 декабря глава города Евгений Первышов в ходе круглого стола «Краснодар. Развитие».

«Я тоже был участником этого совещания, которое проходило в РЖД. Обсуждался, и на сегодняшний день обсуждается, этот проект. Основа всегда — финансирование. По предварительным только расчетам РЖД, стоимость проекта может оценивать порядка 80 млрд руб. Это космические просто деньги. Это расчет, который делался на основе тех затрат, которые делались в Москве по проекту «Московская кольцевая», — уточнил Первышов.

Он также добавил, что рабочая группа по работе над проектом создана, в неё также могут войти и представители общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что Краснодару на поддержку проекта канатного метро БРИКС выделит 400 тыс. долларов.