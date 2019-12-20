20 декабря 2019 | Время чтения 14 мин

Галина Смирнова, , 16:00 — REGNUM Если сказать что ключевым активам России грозит приватизация — ничего не сказать. Стратегическим активам страны предстоит пережить очередную смену собственников!!!

Флаг России

На днях, пресс-секретарь первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко сообщила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, направленная на повышение эффективности управления. Ее аргумент, который приводил ранее и глава Минфина Силуанов и Алексей Кудрин про эффективность управления, опустим. Спорный вопрос!

Разговоры о приватизации госкомпаний или госдолей ведутся давно. Заход делался издалека с замахом на те активы, которые, конечно, и могут вызвать интерес инвесторов, но не настолько, в отличие от тех, о которых зашла речь именно сейчас. Продать их, пусть даже и частично, означает передать «инвесторам» контроль над страной. Ведь, «лиха беда начало — есть дыра будет прореха». Об окончательном решении по размерам долей, которые продадут бизнесу пока неизвестно. Но даже если у одного из инвесторов в руках окажется 25% плюс 1 акция, то возникнет угроза потери государством контроля над своим активом. Например, в рамках международных дочерних организаций госкомпаний могут быть перераспределены доли таким образом, что государство останется ни с чем. И потому ключевым моментом и в более раннем заявлении Силуанова и теперешнем, озвученным его пресс-секретарем Фоменко, является именно то, что приватизация предстоит никак не ради увеличения доходов бюджета государства. То есть даже этот предлог, под которым ранее приватизировались другие активы России, Минфин уже не считает нужным использовать для убеждения властей. Так сказать стесняться уже нечего. Игра пошла ва-банк.

Выбор дальнейшей стратегии у России, вероятно, невелик. Сдаться или закрыться от внешнего мира. И то и другое может разорвать страну пополам между теми, кто поговаривает о том, что лучше было бы сдать «Ленинград» в ходе великой отечественной войны и теми, кто шел до победного конца! Вот и сейчас, если приватизация не состоится — США применит санкции. Они уже готовы и США их уже озвучил, и скорее всего, именно этот новый, пока еще не принятый, пакет санкций и есть тот самый документ, который применят к России в случае несогласия на приватизацию. Об этом Минфин умолчал. Но и строить подобные предположения, так же как и говорить об этом вслух, ведомство, не имеет права. Минфин же все-таки — российское ведомство. Поэтому подобные заявления не только не к лицу Минфину, но и могут быть расценены как шантаж.

Между тем, умалчивать о возможном исходе событий, уже не стоит. Ведь, хватило смелости заявить о цели приватизации не для пополнения бюджета, почему бы не сказать об очевидных угрозах. А они более чем очевидные, ведь не зря некоторые «олигархи» меняют структуру своего капитала в своих компаниях. Кстати, можно было бы понадеяться на наших «олигархов» — они могли бы в каком-то смысле спасти госкомпании от перехода под иностранных инвесторов, но надежды мало, так как и они сами тоже под колпаком США, особенно те, у кого есть международные проекты или активы, и также те, чей бизнес в оффшорах.

Какие основания для таких предположений, и о каких мерах США, возможно, предусмотренных на случай отказа от приватизации, может идти речь?

На днях РБК сообщал, что профильный комитет сената США проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA — проект «санкций из ада» против России. Теперь проекту предстоит пройти другие стадии утверждения, они могут растянуться на неопределенное время. Сейчас проект должен пойти в сенат, в случае его одобрения перейти в палату представителей, после положительного заключения которой, уже отправится на подпись президенту США.

Сейчас на сайте конгресса доступна версия DASKA, внесенная в сенат в феврале 2019 года, но комитет по международным отношениям проголосовал за вариант с поправками. Эти поправки пока не опубликованы.

Так вот опубликованная на сайте конгресса версия проекта DASKA предусматривает:

санкции против нового суверенного долга России;

санкции против политических деятелей, «олигархов» или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина»;

санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;

санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России;

ограничения против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России;

ограничения, направленные против разработки нефти в России;

санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против российского судостроительного сектора (если Госдепартамент определит, что Россия мешала свободе судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в предшествующие полгода), а также против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту с задержанием в ноябре 2018 года украинских моряков, направлявшихся из Черного моря в Азовское.

санкции против госдолга, чиновников и бизнесменов, банков, судостроительного сектора и сотрудников ФСБ подразумевают внесение в черный список непосредственно российских компаний, граждан и инструментов.

ограничения в отношении энергетического сектора — это так называемые вторичные санкции: против лиц и компаний любой национальности, которые инвестируют или предоставляют товары, услуги или технологии для экспортных энергетических проектов России или внутренних проектов по разработке нефтяных ресурсов.

Частичные санкции против суверенного долга России администрация США ввела в августе, но тогда ограничения оказались скорее символическими: американским инвесторам было разрешено продолжать покупки рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ) и валютных еврооблигаций правительства России на вторичном рынке. Санкции только вынудили Россию прекратить размещение долларовых бумаг. Но в законопроекте DASKA содержится запрет на сделки американцев с любыми госбумагами России в любой валюте, которые будут выпущены через 90 дней после подписания закона и, которые имеют срок обращения более 14 дней.

Самые значимые санкции из пакета DASKA — против внутрироссийских нефтяных проектов, утверждает старший исследователь Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Ричард Нефью. По традиции DASKA выводит из-под любых возможных санкций сотрудничество NASA с «Роскосмосом».

Ну, а теперь, давайте посмотрим на перечень госактивов, который, в том числе обсуждался в ноябре Минфином и Минэкономразвития для продажи в 2020—2022 годах. Как сообщал ТАСС, пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях «Совкомфлот», «Русгидро», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и Объединенная зерновая компания. Вот вам и стратегические активы России ‑ и энергетические, они же ресурсные. «Совкомфлот», например, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа, на 100% принадлежит государству.

В список компаний, в которых государство может лишиться части своей доли, входят и «Почта России», Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Россельхозбанк, Зарубежнефть, Новороссийский морской торговый порт (НМТП), «Росгеология», РЖД, Росагролизинг, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), Продинторг, аэропорт «Шереметьево», ФСК ЕЭС, Объединённая зерновая компания (ОЗК), Российские ипподромы, «Аэрофлот», Дом.РФ.

Просто ошеломительные планы, не правда ли? Пустят с молотка ресурсы, судоходство, на которое у государства большие планы и надежды на возможность расширения транзита из Китая в Европу, «Почту России», обрабатывающую рекордный объем международных посылок, и этот объем в связи с ростом популярности онлайн-торговли будет только расти, но даже не это главное — главное то, что почта всегда являлась стратегическим объектом — через нее идет огромный поток информации, и куда хуже — ГЛОНАСС может быть продан.

В 2013-м году издание РИА писало, что разведка и армия США усмотрели в ГЛОНАСС угрозу национальной безопасности. А Минфин РФ, получается, сейчас готов позволить с помощью приватизации приблизиться «неким инвесторам» к контролю нацбезопасности России. Это как??? Напомним на всякий случай, вдруг кто забыл: глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) является российским аналогом американской Системы глобального позиционирования (GPS) и позволяет определять местоположение и скорость движения сухопутных, морских и воздушных объектов с точностью до 1 метра!!!

Почему перечисленные компании не смогут избежать санкций в случае отказа от их приватизации??? Можно углубиться в аналитику структуры этих компаний, но объясняю проще и короче: потому что почти каждая из них имеет либо международные активы (не путать с личными!) или международных партнеров, контракты и т.п.

Да, можно не приватизировать ДОМ. РФ — всё-таки перед госкорпорацией стоят сугубо российские задачи, то есть, проекты, реализуемые в России — не за рубежом. Казалось бы, санкции ей могут не грозить. НО, и в этом случае может ожидать засада! Почему? Здесь тоже достаточно без глубокой аналитики сказать: потому что, ДОМ. РФ имеет отчетность по стандартам МСФО, впрочем, как и почти все остальные перечисленные компании. Отметим, например, в большинстве стран Европы отчётность в соответствии с МСФО обязаны подготавливать компании, чьи ценные бумаги обращаются на бирже. Более того, ДОМ. РФ имеет дочернюю организацию — банк с одноименным названием. Санкции могут быть применены, как я указывала выше, в том числе в рамках американского проекта DASKA, и к банкам. В этой связи напомним, что в капитал данного банка госкорпорация ДОМ. РФ вливала огромные деньги — только в этом году госкорпорация вложила в банк 65 млрд рублей. Аудиторы Счетной Палаты подсчитали, что с 2008 по 2018 год объем финансовой помощи банку «Российский капитал», который санировался и в результате превратился в банк «ДОМ.РФ» составил 164,4 млрд рублей. Почти половину этой суммы, по данным аудиторов, составляют деньги, которые направила другая госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» на расчистку баланса банка, собственно, перед его передачей в «Дом.РФ». Сама же госкорпорация ДОМ. РФ имеет значительные объемы земельных ресурсов, перспективных для строительства, собирались, которые, как декларировалось, с целью возведения жилья. В июне этого в своей статье «Земли распродадут инвесторам из США?» я прогнозировала возможную подготовку госкорпорации ДОМ. РФ к приватизации. Поэтому дальше погружаться в нюансы и подробности ситуации не стану. Но подчеркну, всем известны случаи при которых банки получали контроль над активами своих юридических заемщиков, ДОМ. РФ может стать ярким примером будущих событий, при которых государство может оказаться в результате без контрольного пакета акций в данной компании.

Пожалуй, очень интересной выглядит еще одна новость. О том, что планируется контрольный госпакет Сбербанка передать от ЦБ другой государственной организации. Предполагается, что Росимуществу. Один известный экономист в соцсети заявил, мол, странно, никто не заметил, что за подобным решением стоит приватизация, отметив: «Деньги возвращаются домой, не так ли?». Подчеркнем, возможное развитие событий мы прогнозировали, так сказать, задолго «до» и зададим вопрос: «а о каком доме идет речь, «дом» для эксперта, где находится?»

Другие эксперты подхватили и развивали официальную версию главы Минэкономразвития Максима Орешкина о том, что неправильно как-то мегарегулятору иметь активы Сбербанка. Но заметим или обратим внимание на следующее обстоятельство. Когда отмечают, что ЦБ имел неоднократно претензии к Сбербанку, то эти факты выглядят неубедительными и не доказывающими, что ЦБ действительно «точил зуб» на Сбербанк! Не кажется ли вам, что эти ситуации больше похожи на «заигрывания на публику» или «игрались для публики»? Банковская деятельность настолько сложная, имеет настолько много нюансов, что выполнить какие-либо операции без нарушений или отклонений, не обязательно имеющих под собой корыстную почву, очень сложно. Ко многим можно «прицепиться» и если пожелать пересажать всех банкиров. К слову, и мегарегулятор — ЦБ многое упускал при осуществлении контроля над операциями некоторых банков, попавших в результате под санацию. Не пропускал бы, то и к санации привлечь, возможно, можно было меньшее количество финансовых организаций, но претензий почему-то к ЦБ не предъявляется на этот счет.

Обратим внимание, к Сбербанку санкции США не применялись. Почему? Возможно, еще раз подчеркну, возможно (!), вовсе не из-за того, что банк не пошел работать в Крым! Не секрет, что активы Сбербанка росли не только от любви российских граждан к банку и их уверенности в стабильности именно государственного, а не частных банков, тем более то и дело лопавшихся. Также не секрет, что у банка росли активы благодаря тотальной чистке банковского сектора, проводимой ЦБ. То есть зачистка рынка пошла на пользу Сбербанку. Более того, он создавал экосистему, наращивал и базу информации. Сегодня именно у Сбербанка самая мощная и крупная база данных на россиян и организации. Смог бы Сбербанк осуществить все те операции, которые привели его к монопольности, будь его контрольный госпакет в распоряжении Росимущества, а не под крылом ЦБ??? Интересный вопрос, не так ли?! В итоге вырисовывается совсем иная картина, не правда ли? И тут впору вспомнить, почему же ЦБ ни разу не предпринял в отношении Сбербанка каких-то серьезных мер, не вводил ограничений??? Сходили с рук даже потерянные миллиарды при построении цифровых алгоритмов, о которых открыто заявлял сам Герман Греф! Такая откровенность поражала, особенно больше тех, кому не прощались иные ошибки.

Да, властьимущие могут отказаться от приватизации. Но, каковы будут последствия отказа??? Санкции? Тогда можно ввести контрсанкции, активов США предостаточно в России, но это будет совсем другая история с непредсказуемым исходом. К слову, против американского проекта DASKA проголосовали пятеро республиканцев в профильном комитете, включая его председателя Джима Риша. По данным Bloomberg, на заседании 18 декабря он предупредил о непредвиденных последствиях принятия этого законопроекта для американского бизнеса и заявил, что президент США наложит вето на такой документ.

А может нам по пути с США? А, как известно, общий тренд капитализма — глобальный капитализм. В этом случае, ресурсы и активы станут общими, так сказать глобальными, управлять ими, в случае ухода государства из экономики России, как считает министр Силуанов, будут эффективнее. При таком раскладе всё встает на свои места? Но есть вопросы. Кто будет управлять ресурсами и экономикой, в чью пользу? А как насчет российского народа, ведь, это человеческий ресурс, он нужен США и для чего? Насколько справедливо развивались все последние события вокруг формирования капитала госактивов, подлежащих сейчас приватизации, причем, явно в ущерб развитию экономики и доходам граждан, в частности, события связанные со Сбербанком и санацией других банков? Такая справедливость ждет человеческий ресурс России дальше, этот тренд продолжится?

И последнее на что стоит также указать: наши олигархи под колпаком, не все конечно, США может применять санкции не только в отношении российских, но и международных инвесторов. Международные инвесторы не рискнут покупать выставляемые под приватизацию российские госактивы. Тем более, что США своим проектом DASKA, уже посеял дополнительный страх в его рядах. А значит, цена активов может в итоге оказаться при продаже невысокой, ее, вероятно, и сбивают с помощью еще не принятого, но растиражированного DASKA. Да и Минфин, напомним, уже почти раскрыл интригу, сказав, что приватизация вовсе не для пополнения бюджета. Допустим, предположим, что покупателем в итоге могут оказаться американские хедж фонды, что скорее всего. Гипотетически, всё то, что сейчас происходит, может быть сценой, разыгрываемой под конкретных бенефициаров (-а) этих фондов, желающих (-его) купить дешевле то, куда страна вложила значительные средства.