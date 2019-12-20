Чебоксары, , 15:58 — REGNUM Премьер-министр Чувашии Иван Моторин объяснил, почему в Арбитражный суд Чувашии поданы два разных иска в отношении «Чувашкредитпромбанка». По его словам, после подачи иска о ликвидации временная администрация «уточнила активы» и их качество, поэтому появился новый иск — о признании банка банкротом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 20 декабря, на сессии Госсовета Чувашии.

«Последняя информация: 27 ноября временной администрацией был подан в Арбитражный суд иск на принудительную ликвидацию. За тот период, который прошёл с момента подачи иска (в течение двух недель), администрация уточнила активы, качество активов «Чувашкредитпромбанка» и уточнила свои исковые требования.

13 декабря подано уже на банкротство данной организации. Это, в первую очередь, связано с тем, что по ряду кредитов, имущества была проведена переоценка: сегодня обязательства банка составляют порядка 3,8 млрд рублей, а кредитный портфель, активы банка — 3,7 млрд рублей. То есть финансовый разрыв выражается в 100 млн. И соответственно временная администрация посчитала, что нет покрытия всех долгов, обязательств. Соответственно это не принудительная ликвидация, а банкротство», — сказал Иван Моторин, ответив, что «сегодня мы ждём рассмотрение арбитражным судом этих требований» .

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» была отозвана лицензия, в конце ноября ЦБ РФ подал в суд иск о ликвидации кредитной организации, а 13 декабря ЦБ в лице национального банка Чувашии вышел в суд с иском о банкротстве банка. Размер исковых требований составил 56 767 241,08 рублей.

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