Москва, , 15:56 — REGNUM Нефть марки Brent вплотную приблизилась к целевому диапазону $67 — $67,50 за баррель. Это происходит на фоне того, что в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином появились признаки урегулирования конфликта, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также на нефтяные рынки благоприятно влияет более глубокое сокращение производства нефти в рамках ОПЕК+.

На этом фоне инвестдома стали пересматривать перспективы нефти на 2020 год. На этой неделе свои прогнозы цен на нефть повысили JP Morgan и Goldman Sachs.

Из важных событий уходящей недели стоит отметить предстоящую публикацию данных от Baker Hughes по количеству активных буровых установок. На прошлой неделе показатель начал расти.

Если тренд будет усиливаться, в перспективе это может негативно отразиться на нефтяных котировках», — предполагает эксперт.

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